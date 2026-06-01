'Abundante', señala juez sobre la evidencia que hay contra Gerardo Mérida Sánchez en Nueva York

La mañana de este lunes, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció en la corte del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de estatus.

Durante la comparecencia, Katherine Polk Failla, juez encargada del caso, señaló que la evidencia en contra del acusado es “abundante” , además de que citó a una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto .

Encadenado de pies y manos

Gerardo Mérida Sánchez, quien fue trasladado a Nueva York el pasado 15 de mayo, luego de entregarse voluntariamente el día 11, llegó encadenado de pies y manos a esta sesión que se enfocó en revisar el inicio formal del proceso y que tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

“La evidencia” contra Mérida Sánchez es “abundante”, señaló Poll. “Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, añadió.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez y de qué se le acusa en Estados Unidos?

Gerardo Mérida Sánchez es el exsecretario de Seguridad de Sinaloa y el primero en comparecer, de 10 funcionarios y exfuncionarios del mismo estado señalados de nexos con el narcotráfico por el Departamento estadounidense de Justicia.

Al general Mérida Sánchez se le están imputando tres delitos:

Conspiración para importar narcóticos.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer dicho armamento

Delitos por los que podría ser condenado a cadena perpetua.

Mérida Sánchez deberá “evaluar sus opciones”

La jueza recordó a Mérida Sánchez que puede revisar la evidencia para “evaluar sus opciones”, pues la fiscalía debe ahora presentar mociones sobre la misma.