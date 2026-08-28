AC Milan negocia con club turco por Santiago Giménez, ¿de cuál se trata?

Mientras el delantero mexicano permanece fuera de los planes principales del AC Milan, desde Turquía surgió un nuevo interesado que ya habría comenzado a preguntar por las condiciones necesarias para conseguir su contratación.

La aparición del cuadro turco representa una nueva alternativa para Giménez, cuyo futuro se ha convertido en uno de los temas a resolver por el Milan antes del cierre del mercado europeo.

¿De qué equipo se trata?

De acuerdo con información difundida en Europa, el Trabzonspor comenzó conversaciones con el AC Milan para conocer las condiciones de una posible operación por Santiago Giménez.

Hasta el momento no se ha informado de una propuesta formal ni de las cantidades que el conjunto turco estaría dispuesto a ofrecer. El acercamiento se encontraría en una etapa exploratoria, por lo que todavía habría varios aspectos por negociar antes de pensar en una eventual salida del mexicano rumbo a Turquía .

Trabzonspor se ha mostrado especialmente activo durante el mercado y busca reforzar su plantilla para competir tanto en el futbol local como en torneos europeos.

El interés aparece además después de que otros equipos hayan preguntado por el atacante mexicano. Uno de ellos fue el Porto, que presentó una propuesta bajo la fórmula de préstamo y opción de compra, aunque las condiciones económicas no terminaron de convencer al Milan.

Santi no entra en los planes del Milan

La posible salida de Giménez cobra mayor importancia debido a la complicada situación deportiva que atraviesa dentro del conjunto italiano.

El entrenador Rúben Amorim no tiene contemplado al mexicano dentro de sus principales planes para la temporada 2026-27 y, de acuerdo con reportes recientes, el delantero necesita encontrar un nuevo equipo antes del cierre de transferencias para evitar quedarse sin actividad durante los próximos meses.

Las lesiones también han condicionado su continuidad. Durante su estancia en Italia sufrió una fractura que lo mantuvo varios meses fuera de actividad y posteriormente presentó otro problema físico durante el Mundial de 2026, situación que le impidió realizar con normalidad la pretemporada bajo las órdenes de Amorim.