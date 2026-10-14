Academia Rayados Durango afina su estrategia formativa previo a su viaje al Gigante de Acero

La Academia de Fútbol Rayados Durango inició sus trabajos del ciclo competitivo con la toma de su fotografía oficial en la antigua Estación del Ferrocarril. El acto formal marcó el arranque de los entrenamientos para los planteles infantiles y juveniles que disputarán torneos locales, regionales y nacionales.

El reto principal para la organización duranguense será su participación en la Copa Rayados, torneo organizado por el Club de Fútbol Monterrey. La competencia reúne a filiales del país y contempla partidos en el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, donde los jóvenes medirán su nivel técnico.

De cara al gran escenario

La institución, antecedida por el proyecto de la Academia Montessori, mantiene sus entrenamientos en las instalaciones del complejo deportivo São Paulo. Su modelo prioriza la formación progresiva sobre la exigencia inmediata de resultados, enfocándose en la enseñanza técnico-táctica de los futbolistas locales.

Las sesiones de entrenamiento están programadas los días martes y miércoles, en un horario de 17:30 a 20:00 horas. En estas jornadas, los jugadores trabajan esquemas de juego, acondicionamiento físico y disciplina en cancha, con la finalidad de afinar el rendimiento colectivo del plantel.

Continúan con su preparación

El cuerpo técnico se encuentra conformado por los entrenadores Alejandro Varela y Emanuel Nava, encabezados por Alejandro Rentería como responsable del proyecto. El grupo directivo supervisa el desarrollo de las distintas categorías participantes en el proceso formativo.

Rumbo al certamen en territorio regiomontano, el grupo de deportistas continuará con su fase de preparación ordinaria en la capital del estado. El torneo nacional representará la prueba de mayor exigencia para las fuerzas básicas del equipo en la presente temporada.