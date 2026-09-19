Academia Reyes representará a Durango en el Campeonato Nacional de Básquetbol Sub-16 de ADEMEBA

El equipo femenil U16 de la Academia de Básquetbol Reyes aseguró su lugar en el Campeonato Nacional de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (ADEMEBA), tras finalizar como vencedor invicto en la etapa eliminatoria del estado de Durango. El certamen de nivel nacional se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, escenario donde participarán los mejores representativos juveniles del país.

El acceso al torneo nacional se definió durante la competencia estatal reciente, donde la escuadra duranguense superó a sus rivales directos en una serie de encuentros consecutivos. El conjunto de Reyes amarró la primera posición de la tabla general luego de vencer preliminarmente a la escuadra de Spartans y consumar posteriormente el triunfo decisivo ante la quinteta de Sparks, concretando así la barrida que aseguró el boleto único.

Representarán a Durango en tierras regias

La plantilla que representará a la entidad está conformada por doce basquetbolistas: Valentina Rodríguez, Renata Valles, Regina Gutiérrez, Danna Correa, Andrea Cruz, Elisa Reyes, Sidney Rodríguez, Alexa Gurrola, Victoria Contreras, Ivanna Jiménez, Kimberly Sánchez y Lía Ríos. Este grupo de jugadoras conforma el núcleo sobre el cual descansará la rotación en la duela regia.

El cuerpo técnico estará al frente de la delegación mediante la dirección táctica de Joel “Sugar” Ortiz y César “Choco” Vara. Ambos entrenadores encabezaron la preparación del cuadro femenil durante la etapa local y mantendrán la conducción estratégica desde la banca durante las distintas etapas del torneo nacional en Monterrey.

Rumbo al gran escenario nacional

El Campeonato Nacional Sub-16 convocado por ADEMEBA reunirá a las selecciones campeonas de las diferentes entidades federativas en una fase de grupos seguida por rondas de eliminación directa. El certamen evalúa el nivel de competencia de las categorías formativas en el baloncesto mexicano, sirviendo además como escaparate de talento para posteriores convocatorias de selecciones nacionales.

Tras culminar los compromisos locales, la escuadra duranguense concluye su ciclo de entrenamiento en cancha antes de viajar a territorio regiomontano. Las doce seleccionadas enfocarán sus esfuerzos finales en afinar aspectos defensivos y ejecución ofensiva para enfrentar el calendario oficial de competencia que iniciará en próximos días.