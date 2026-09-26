Academia Reyes representará a Durango en el Nacional de Básquetbol ADEMEBA Sub-13

La Academia Reyes conquistó la representación del estado de Durango para medirse en el Campeonato Nacional de Básquetbol ADEMEBA dentro de la categoría Sub-13, certamen avalado a nivel nacional que se celebrará formalmente del 30 de septiembre al 4 de octubre en las instalaciones deportivas de Tampico, Tamaulipas.

El boleto a la fase nacional se consumó tras la realización de la eliminatoria selectiva local, escenario donde el cuadro duranguense consiguió salir airoso de sus respectivos compromisos al superar a las escuadras de Búhos y Sun Devils, resultados que le permitieron asegurar el primer sitio y sellar de forma directa su clasificación.

El equipo que busca destacar

El plantel habilitado para encarar el certamen estará integrado por doce jugadores: Romeo Burciaga, Farid Falcón, Zadkiel Hernández, Osvaldo Macías, Ethan Estrada, Iker Martínez, Jordan Ríos, Maximiliano Díaz, Joel Bautista, Elier Ortiz, Gael Núñez y Damián Luna, quienes conformarán la plantilla con la que se buscará competir en la duela.

En lo tocante al cuerpo técnico, la dirección desde el banquillo recaerá en los entrenadores César Keller y César 'Choco' Vara, dupla encargada de planificar la estrategia deportiva durante las diferentes instancias de la eliminatoria, contando además con el respaldo técnico y operativo de Joel 'Sugar' Ortiz al frente de la estructura formativa.

Ajustes, previo al gran escenario

La competencia organizada por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol reunirá a las selecciones representantes de las distintas entidades del país dentro de la división infantil. Por ello, el conjunto ha intensificado sus jornadas ordinarias de preparación en cancha, con la finalidad de afinar la rotación de balón y los esquemas tácticos defensivos.

Previo a realizar el viaje hacia la sede en Tamaulipas, la delegación duranguense concluirá su programa de entrenamientos locales antes de emprender el traslado e integrarse formalmente a las actividades del torneo, cuyo arranque oficial en la duela está programado para la última semana del presente mes de septiembre.