Academia Tigres Durango consolida su proyecto con tres títulos nacionales y visorías de Liga MX

El trabajo formativo de la Academia Tigres Durango registra una intensa actividad de proyección hacia el futbol profesional, articulada mediante triunfos en torneos estivales y la gestión de enlaces directos con visores de la Liga MX para evaluar al talento de la entidad.

Destacan a nivel nacional

En el plano individual destaca el desempeño del canterano Iker Martínez Rosales, jugador categoría 2016 de la Academia Tigres Durango, quien en un mes obtuvo tres títulos nacionales: la Copa Durango Francisco Villa, la Copa Gallos en Querétaro y la Copa Acapulco. El atacante sumó dos campeonatos de goleo y sostiene un proceso de seguimiento de casi un año con el Club Pumas.

Tras esta seguidilla de campeonatos, el representativo de la Academia Tigres Durango, bajo la dirección técnica de Pedro Vila, afina su preparación para encarar el Campeonato Nacional Sub 10 en Mérida, Yucatán, del 9 al 15 de agosto, donde el plantel buscará superar el cuarto lugar nacional obtenido el año pasado en Puebla.

Saltan a los grandes escenarios

En el renglón de visorías, la reciente Copa Durango Francisco Villa derivó en el llamado de cuatro futbolistas categoría 2013 al Territorio Santos Modelo: Diego Almeida, Martín Soto, Jesús Álvarez y el canterano felino Sergio Tadeo Larrea, convocados por el visor de Santos Laguna para integrarse a pruebas con sus fuerzas básicas.

Asimismo, la Academia Tigres Durango promovió el traslado de un contingente de 12 futbolistas de las categorías 2010 a 2013 a la casa club de Necaxa en Aguascalientes. Este seguimiento fortalece esquemas de reclutamiento que ya mantienen a canteranos como Jason Ramírez entrenando en la estructura hidrocálida y contemplan constantes giras de evaluación ante clubes como Tigres, Santos, Pumas y América.

La labor de proyección de la cantera duranguense se consolida con expedientes como los del guardameta Noé Rodríguez en Santos Laguna y el zaguero Vicente Alanís en el Club América, confirmando el nivel competitivo del futbolista local para afianzarse en el alto rendimiento del balompié mexicano.