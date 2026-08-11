Academia Tigres Durango rescata empate a tres goles ante San Luis Potosí en el Nacional Sub-10

El representativo de Durango, conformado por la Academia Tigres, inició su participación en el Campeonato Nacional de Fútbol Sub-10 (categoría 2016 y menores) con un empate a tres goles frente a San Luis Potosí. Las canchas de pasto natural de la Universidad Modelo, en Mérida, Yucatán, albergan esta competencia oficial programada del 9 al 15 de agosto, donde el conjunto duranguense sumó su primer punto en la fase de grupos.

Emociones y acción al por mayor

El encuentro arrancó con ventaja temprana para la escuadra potosina, que abrió el marcador mediante un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina. La reacción duranguense fue inmediata; dos minutos más tarde, el delantero Iker Isaac Martínez Rosales, campeón de goleo en la edición 2025 celebrada en Puebla, igualó la pizarra 1-1, conectando un testarazo certero también desde la esquina antes del descanso.

En la parte complementaria, el trámite mantuvo paridad hasta el minuto 16, cuando San Luis Potosí aprovechó un desajuste defensivo para definir con un disparo cruzado e imponer el 2-1 provisional. Cuatro minutos después, Martínez Rosales volvió a figurar al desbordar por la banda y definir la jugada individual para colocar el 2-2 en el marcador.

A cinco minutos del silbatazo final, el mediocampista Maximiliano Graciano Córdova adelantó a Durango 3-2 mediante un remate de larga distancia desde la media cancha. Sin embargo, en la siguiente acción ofensiva, el ataque potosino respondió con una ejecución similar desde la mitad del campo que colocó el balón en el ángulo superior, sellando el 3-3 definitivo.

Un plantel que quiere superar sus expectativas

El plantel se encuentra bajo la dirección técnica del entrenador Pedro Villa, estratega que condujo al grupo al cuarto lugar nacional en la categoría Sub-9 disputada el año pasado en territorio poblano, teniendo ahora la meta de superar dicho antecedente dentro del certamen en la sede yucateca.

La nómina duranguense registrada para el torneo incluye a Ángel Ortega Robles, Romel Bautista Valdez, Diego Rodríguez Sánchez, Juan Pablo Guereca Flores, Marco Mares Reyes, Hilario Cervantes Caballero, Gabriel Rivera Villarreal, Alexander Santos Duarte, Leonardo González Pérez, Johan Villarreal Haros, junto a los anotadores Graciano Córdova y Martínez Rosales, este último en calidad de capitán del equipo.