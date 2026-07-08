Academia Tigres Durango sitúa al zaguero Santy Simental a un paso de unirse al Club Necaxa

La academia Tigres Durango cerró una intensa jornada de fútbol formativo en Aguascalientes, consolidándose como la única delegación de ese estado en participar en las visorias del Club Necaxa para la categoría 2014. El representativo duranguense acudió con el objetivo de proyectar el talento local ante los visores de la Liga MX.

El proceso de evaluación de los Rayos resultó altamente exigente, reuniendo a más de 160 futbolistas de distintas regiones del país. A lo largo de ocho partidos, la estructura deportiva de Necaxa examinó minuciosamente la disciplina táctica, la lectura de juego y la capacidad de adaptación de los aspirantes bajo escenarios de alta presión competitiva.

Otro duranguense a las filas 'hidrocálidas'

En este exigente filtro sobresalió el lateral izquierdo Santy Simental, canterano de la Escuela Diablos Durango que reforzó la convocatoria de Tigres. Simental destacó por su agresividad defensiva, largo recorrido por la banda y solvencia en los duelos individuales, logrando asegurar un lugar entre los 20 jugadores seleccionados que superaron la primera etapa.

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El zaguero duranguense permanecerá en las instalaciones hidrocálidas para afrontar la segunda fase del filtro este jueves. En esta instancia decisiva se determinará si el juvenil se incorpora de manera definitiva e integral a las fuerzas básicas de la institución de Aguascalientes, un paso clave para su desarrollo profesional.

El reto aún no termina

Para Tigres Durango, este logro consolida un proyecto enfocado en la constante exposición de futbolistas en el balompié profesional. Su cuerpo técnico mantiene una política abierta que no solo impulsa a sus propios elementos, sino que también convoca a talentos de otras academias locales para competir en los filtros más estrictos del país.

Tras este compromiso, la organización duranguense ya prepara su siguiente desplazamiento estratégico. Este sábado viajará a Torreón, Coahuila, con selectivos de las categorías 2011, 2012 y 2013, para encarar las pruebas oficiales frente al Club Santos Laguna, programadas para realizarse el domingo por la mañana en el Territorio Santos Modelo.

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