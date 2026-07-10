Accidente en carretera Bermejillo-Corralitos deja un muerto y dos lesionados

Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas tras un accidente automovilístico registrado sobre la carretera Bermejillo-Corralitos, en el municipio de Mapimí. El hecho quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con el informe oficial, fue hasta este jueves cuando el Agente del Ministerio Público solicitó información sobre el percance ocurrido un día antes, ya que inicialmente las corporaciones locales no habían sido notificadas del accidente.

Las investigaciones permitieron establecer que el reporte fue recibido por elementos de la Guardia Nacional a través del personal de la caseta de cobro de Ceballos, quienes alertaron sobre un hecho de tránsito en el tramo carretero.

Al acudir al kilómetro 139 de la vía Bermejillo-Corralitos, los agentes localizaron una camioneta de la marca Ford, línea Escape, modelo 2009, color negro y con placas del estado de Chihuahua, en la que viajaban tres personas.

Como resultado del accidente, dos ocupantes identificados como Yair Alejandro Veleche Peña y Amely Leylani Contreras Castañeda resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja de Jiménez, Chihuahua, quienes los trasladaron para recibir atención médica.

En el lugar también fue localizada una persona sin vida que inicialmente permanecía en calidad de no identificada. Posteriormente arribó un hombre que se identificó como padre de la víctima y realizó el reconocimiento correspondiente ante las autoridades.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, personal del Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro de la ciudad de Lerdo, donde se le practicará la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar quién conducía la unidad al momento del percance, ya que esta información no había sido establecida en el reporte inicial.