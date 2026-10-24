Accidente en la salida a Mazatlán deja una mujer sin vida y un hombre lesionado de gravedad

Un fuerte accidente vehicular registrado durante la madrugada de este sábado 24 de octubre, por la salida a Mazatlán, dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre con lesiones de consideración, lo que provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 03:30 horas, a la altura de la primera curva del poblado Tapias, donde se alertó a las autoridades sobre un accidente múltiple en el que había personas lesionadas, por lo que de inmediato se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones del orden y de auxilio.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron un automóvil de la marca Fiat, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, el cual presentaba daños materiales de consideración, derivados del fuerte impacto registrado durante el percance.

La unidad era conducida por Alexis Fernando, de 24 años de edad, quien resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue auxiliado por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes lo trasladaron a una institución hospitalaria para recibir atención especializada.

Asimismo, en el lugar se confirmó el fallecimiento de una mujer, cuya identidad no había sido establecida hasta el momento de elaborarse el reporte policial, por lo que se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias legales.

En la atención del accidente participaron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Policía Estatal y Policía Vial, además de personal del Departamento de Accidentes, cuyos agentes quedaron a cargo de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el percance.

Hasta el momento no se habían precisado las circunstancias que originaron el accidente múltiple ni las características de las demás unidades presuntamente involucradas, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.