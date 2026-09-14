Accidentes de motociclistas en Durango, a diario: CCE

Sigue en aumento la siniestralidad en robos y accidentes de motocicletas, informó la coordinadora de comisiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mónica Gutiérrez.

“En el tema de robos de motos se ha disparado la siniestralidad, simplemente aquí en Durango porque muchas fácilmente las motos no las aseguran, solo el cinco por ciento del parque vehicular en motocicletas cuenta con un seguro y generalmente pues son motocicletas de reparto y motocicletas particulares. Las particulares sí tienen seguro, las de reparto y de vehículos, también para Didi, para uso público muy poco, solamente el cinco por ciento”, mencionó la también expresidenta de la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).

Asimismo, alertó que va en aumento el índice de accidentes donde hay motococletas involucradas y, en la mayoría de los casos, no se cuenta con un seguro.

“Se nos ha disparado también la siniestralidad en víctimas de accidentes el 25 por ciento, la siniestralidad en motociclistas y ellos mismos por accidentes o motociclistas también que atropellan y bueno, pues atropellan y causan daños a terceros, pero se van porque no cuentan con un seguro, con una protección que les pague el daño a las víctimas de dichos accidentes”, estableció.

Además, expuso que a diario se registra una importante cantidad de accidentes en los que están involucradas motocicletas.

“Generalmente tenemos un promedio diario de 17 accidentes por motociclistas, 17 accidentes diarios. Con víctimas de accidentes tenemos nueve, 10 víctimas de accidentes viales fuera del vehículo, en este caso motociclistas, ciclistas y atropellados”, mencionó.

Asimismo, el robo de motocicletas es una problemática que también se ha mantenido al alza, durante los últimos meses.

“En tema de robos de motos también tenemos un 18 por ciento que se ha incrementado la siniestralidad y pues realmente debe de haber ahí un reglamento donde exijan también el seguro obligatorio para los motociclistas porque les roban mucho sus vehículos”, lamentó.