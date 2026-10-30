Acercan especialistas en salud mental a 130 estudiantes de la Prepa Diurna

Alrededor de 130 estudiantes de la Escuela Preparatoria Diurna (EPD) participaron en un foro sobre salud mental, en el que pudieron plantear sus dudas y recibir orientación directamente de especialistas del Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno”.

La actividad, denominada “Hablemos de salud mental”, se realizó en la sala audiovisual del plantel como parte de las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental, con el propósito de proporcionar información confiable a los adolescentes y abrir espacios de diálogo sobre el bienestar emocional.

Laura Yesenia Aguirre Nájera, coordinadora de Orientación Educativa de la institución, informó que en el encuentro participaron un psiquiatra, un psicólogo, un médico general, una trabajadora social y una enfermera, quienes compartieron sus conocimientos y respondieron las inquietudes de los jóvenes.

Destacó que este tipo de actividades permite acercar información a los estudiantes, debido a que durante la adolescencia pueden enfrentar dificultades emocionales o conocer a familiares y compañeros que atraviesan por situaciones relacionadas con la salud mental.

Por ello, señaló la importancia de que los jóvenes cuenten con espacios donde puedan expresar sus inquietudes, recibir orientación profesional e identificar cuándo ellos mismos o alguien de su entorno necesita apoyo.

El foro permitió que los estudiantes tuvieran contacto directo con personal especializado y conocieran distintas perspectivas sobre la atención de la salud mental, como parte de las acciones de orientación y prevención que se impulsan en el ámbito educativo.