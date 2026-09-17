Acercan la justicia a la ciudadanía duranguense

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo la XIV Jornada Ciudadana de Orientación Jurídica Gratuita “Poder para la Ciudadanía”, un espacio de atención y orientación para acercar el conocimiento jurídico a la sociedad.

En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de esta jornada de beneficio para la sociedad en la que se ofrecerá asesoría de 9:00 a 13:00 horas, para recibir orientación jurídica gratuita de especialistas en: Derecho familiar, juvenil, civil, mercantil, laboral, notarial y penal.

Asimismo, se podrá dar orientación en divorcio, paternidad, custodia y pensión alimenticia; herencias, testamentos y pagarés; desalojos, embargos y propiedades; así como familiar y protección de niñas, niños y adolescentes; además de corrección de actas de nacimiento.

Durante la jornada que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas también se contará con la participación del Registro Civil, Barra de Abogados, Bufete Jurídico de Fader y Cipol, Colegio de Notarios, Condusef, Ventanilla Mujeres 50+1, Procuraduría Agraria, Instituto Federal de Defensoría Pública, IDEA y CAUDAC.