Durango

Jornada Ciudadana

Acercan la justicia a la ciudadanía duranguense

En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de esta jornada de beneficio para la sociedad en la que se ofrecerá asesoría.

Acercan la justicia a la ciudadanía duranguense

Acercan la justicia a la ciudadanía duranguense

CLAUDIA BARRIENTOS
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Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo la XIV Jornada Ciudadana de Orientación Jurídica Gratuita “Poder para la Ciudadanía”, un espacio de atención y orientación para acercar el conocimiento jurídico a la sociedad.

En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de esta jornada de beneficio para la sociedad en la que se ofrecerá asesoría de 9:00 a 13:00 horas, para recibir orientación jurídica gratuita de especialistas en: Derecho familiar, juvenil, civil, mercantil, laboral, notarial y penal.

Asimismo, se podrá dar orientación en divorcio, paternidad, custodia y pensión alimenticia; herencias, testamentos y pagarés; desalojos, embargos y propiedades; así como familiar y protección de niñas, niños y adolescentes; además de corrección de actas de nacimiento.

Durante la jornada que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas también se contará con la participación del Registro Civil, Barra de Abogados, Bufete Jurídico de Fader y Cipol, Colegio de Notarios, Condusef, Ventanilla Mujeres 50+1, Procuraduría Agraria, Instituto Federal de Defensoría Pública, IDEA y CAUDAC.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: UJED Facultad de Derecho Jornada Ciudadana orientación, jornada, llevará, cabo

               

                
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