Acercan métodos anticonceptivos a adolescentes y jóvenes en Durango

La Secretaría de Salud de Durango busca acercar información sobre educación sexual y métodos anticonceptivos a adolescentes y jóvenes mediante un consultorio móvil que recorre escuelas, colonias y poblados, con el propósito de ofrecer orientación y resolver dudas sobre salud sexual.

Rubí Miranda Vázquez, titular del programa de Educación Sexual (Edusex), explicó que el módulo está dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes de entre 10 y 19 años, aunque también brinda atención a personas adultas interesadas en recibir información sobre estos temas.

Detalló que el consultorio móvil ofrece orientación sobre educación sexual integral y funciona como un espacio de atención médica, donde se toman medidas de peso y talla a quienes acuden, además de proporcionar información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles.

Durante las consultas se explica cuáles son los métodos que maneja la Secretaría de Salud, cómo se utilizan, qué beneficios ofrecen y con qué frecuencia deben emplearse, a fin de que los jóvenes cuenten con información que les permita tomar decisiones informadas.

Miranda Vázquez agregó que, cuando una persona decide utilizar un método anticonceptivo, se le proporcionan las indicaciones correspondientes y se le canaliza a un centro de salud cercano para dar seguimiento a su atención.

La funcionaria recomendó a los adolescentes no confiar únicamente en la información que circula en redes sociales o en las respuestas de herramientas de inteligencia artificial, sino acudir con personal de salud o con adultos responsables que puedan orientarlos adecuadamente.

“No se dejen llevar por redes sociales o por la Inteligencia Artificial, es mejor acercarse con un adulto responsable o a este módulo para orientación en tema de sexualidad”, señaló.

También advirtió que recurrir a compañeros de la misma edad para resolver dudas puede no ser suficiente, pues podrían contar con información limitada o incorrecta, por lo que insistió en la importancia de buscar orientación confiable.