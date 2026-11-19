Hay una escena que se repite constantemente en cualquier taller o salida fotográfica: alguien con una cámara observa un detalle fascinante, como un insecto tomando el sol sobre una hoja, un pájaro carpintero trabajando laboriosamente en algún árbol, o una expresión genuina en el rostro de alguna persona desconocida, e inmediatamente, el individuo con cámara se mueve hacia el frente de forma apresurada.

El resultado es casi siempre el mismo: el insecto vuela, el ave huye y la espontaneidad del momento humano se desvanece porque nuestra presencia irrumpió en su espacio vital. Ahí es donde entra en juego uno de los recursos ópticos más nobles y a la vez, más malinterpretados de la fotografía: el lente zoom o el teleobjetivo.

Lejos de ser un simple lente (o un pellizco sobre la pantalla de un celular) para "acercar la imagen", es una herramienta de sigilo, composición y paciencia. Esta vez, vamos a platicar algo sobre este recurso para contar historias poderosas sin movernos un solo centímetro de nuestro lugar.

Cuando nos acercamos demasiado físicamente a nuestro sujeto, alteramos su comportamiento natural. En la naturaleza, la fauna silvestre percibe nuestra presencia como una amenaza. En la calle, las personas cambian de postura, bajan la mirada o se sienten incómodas al notar a alguien con una cámara apuntando a su rostro. Y aunque la fotografía callejera cercana o la macrofotografía extrema tienen un valor incalculable, la realidad es que la proximidad física constante puede ser un obstáculo.

El lente zoom resuelve este dilema ético y práctico, permitiéndonos mantenernos a una distancia respetuosa, casi invisibles. Al quedarnos quietos, nos convertimos en observadores pasivos del entorno. El sujeto no nota u olvida que estamos ahí y continúa con su quehacer, regalándonos momentos de una autenticidad brutal. La verdadera magia de lente zoom no es acercar la escena a la cámara, sino acercar al espectador a una intimidad que de otro modo sería imposible de presenciar.

Sin fórmulas abrumadoras y en español, la magia funciona de esta manera: para aprovechar al máximo un lente con capacidad de zoom, ya sea el teleobjetivo de una cámara fotográfica o el zoom óptico-digital (ese numerito con una” x” que sale en la pantalla de tu celular, 3x, 5x o más), es útil entender qué ocurre físicamente al girar el anillo o “pellizcar” la pantalla.

Cuando aumentamos la distancia focal, no solo estamos "agrandando" un sector de la escena; estamos alterando por completo la geometría visual mediante un fenómeno conocido como “compresión de planos”, es decir, estás aislando al sujeto de lo que está delante y/o detrás de él, y el zoom logra hacer esto, arrancándolo de un fondo normalmente repleto de detalles que distraen y lo convierte en el indiscutible centro de atención de la imagen. En el celular puedes apreciar perfectamente este efecto en el modo “retrato”, donde se difumina lo que está detrás de la persona fotografiada.

El fondo difuso (el famoso “Bokeh”), aparece cuando se acerca ópticamente al sujeto y el lente difumina de manera suave. Ese difuminado es el resultado óptico natural de comprimir el espacio, logrando que los elementos distractores del fondo desaparezcan y dejen todo el protagonismo a la textura de una pluma, los ojos de un insecto o lo que está adelante y detrás de una persona. En el celular se logra normalmente por una fórmula matemática que aplica el procesador, aunque también se puede lograr por medio óptico, aunque limitado.

Entender esto cambia nuestra forma de mirar: dejamos de buscar qué recortar y empezamos a buscar qué aislar. Llevar esta teoría a la práctica transforma por completo la manera de observar nuestro andar fotográfico.

En la fotografía de naturaleza, el zoom es nuestro mejor aliado para capturar el enorme universo de la vida salvaje sin alterar en su conducta. Por otro lado, en la fotografía urbana, el zoom actúa como un telescopio de historias humanas. Al no existir la "barrera de la cámara cerca", las expresiones conservan una pureza extraordinaria. No estamos robando una foto; estamos documentando un instante con respeto y distancia, aunque hoy en día, las leyes nos han obligado a pedir permiso en algunas ocasiones para hacer nuestras fotografías. Esto me sigue pareciendo aberrante y un atentado contra la fotografía documental.

Considero que finalmente, el verdadero valor de dominar el arte de acercarse sin dar un solo paso no es puramente técnico, sino filosófico. El zoom nos educa en el arte de la observación a distancia, a detenernos antes de movernos torpemente hacia el objetivo y anticipar el momento antes de que suceda.

En un mundo donde la prisa nos empuja a estar en todas partes y a empujarlo todo con tal de consumirlo rápido, la fotografía con zoom nos regala una pausa. Nos recuerda que a veces, la mejor manera de conectar con lo que nos rodea es tomar distancia, respirar profundamente, abrir los ojos y permitir que el mundo venga hacia nosotros a través de la lente. Nos leemos la siguiente quincena.

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