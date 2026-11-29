En septiembre de 2014, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo arder la opinión pública con una declaración: “Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero, de reconocer que es una debilidad de orden cultural”. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar: tras calificar de cínicas esas afirmaciones, sostuvo que “no es un asunto cultural, sino de arriba”, en franca alusión a quienes ostentaban el poder.

Fue justo entonces cuando se intensificó la campaña obradorista bajo la consigna de erradicar la corrupción desde la Presidencia para “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”. El expresidente pinta a la perfección el dicho popular “verbo mata congruencia”: Morena en tan solo ocho años, desde su llegada al gobierno federal, ha hecho trizas sus palabras.

Morena es la personificación de la corrupción y la indecencia: todos los días estallan escándalos que el poder justifica de mil maneras. Cuando se destapó el caso Segalmex, con un daño patrimonial comprobado de 2 mil 700 millones de pesos y más de 15 mil 300 millones observados por la ASF, la respuesta oficial rayó en lo absurdo: Ignacio Ovalle había sido “engañado” por “priistas mañosos”. Al final, López Obrador lo atribuyó a “un descuido y mala suerte”.

Pero los “descuidos y la mala suerte” marcaron todo su mandato. Pasamos de una casa blanca con Peña Nieto a una casa gris, cuyo protagonista fue uno de sus vástagos: el vacacionista con la buena suerte de casarse con “la señora que tiene dinero”, José Ramón López Beltrán.

El sexenio de López Obrador acumuló, de acuerdo con reportes oficiales, 417 mil 321 millones de pesos observados, de los cuales más de 99 mil millones siguen sin justificarse. Las adjudicaciones directas fueron el mecanismo más usado por el mandatario, con las que mostró opacidad y favoritismo.

Mexicanos Contra la Corrupción documentó en 2023 más de 2 mil acuerdos de contratación en la refinería de Dos Bocas, en los cuales el 99 por ciento de los montos estaba clasificado. No fue distinto en el Tren Maya, donde salieron beneficiados los empresarios favoritos del tabasqueño. Nunca hubo separación entre el poder político y el económico.

Y por si esto no fuera suficiente, está el “robo del siglo”, el huachicol fiscal que, según la Procuradora Fiscal de la Federación, asciende a 600 mil millones de pesos.

Se presume que de ahí salieron “aportaciones para el movimiento” que fueron a parar a las campañas de Morena durante la gestión de Mario Delgado Carrillo, premiado después con la Secretaría de Educación Pública. Se ha evidenciado también en este caso, la participación de Adán Augusto López Hernández, senador y exsecretario de Gobernación; José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina; Ricardo Peralta Saucedo y Horacio Duarte Olivares, extitulares de Aduanas; y Audomaro Martínez Zapata, extitular del Centro Nacional de Inteligencia.

No se escapa de este entramado de corrupción e indecencia Jorge Amílcar Olán Aparicio, beneficiario especial de la familia López Beltrán con jugosos negocios que le permiten compartir ganancias con Andy López. Tampoco podía faltar Guadalupe Taddei, que no puede negar su ADN morenista.

Lo mismo ocurre en el sector salud: se documentaron más de 210 contratos, por casi 5 mil millones de pesos, para una empresa fantasma de un exconsejero de Morena, para el nuevo “programa estrella” del segundo piso de la transformación.

En medio de tanta corrupción pululan los nuevos y viejos ricos de la transformación que, parafraseando a López Portillo, orgullosos de su nepotismo, han heredado posiciones, dinero y negocios para sus vástagos: los Monreal, los Batres, los Alcalde, los Haces, los Ebrard, los Gutiérrez Luna, los Delgado y, por supuesto, los López.

Lo más lamentable es que nos estamos acostumbrando a la indecencia pública. Exigimos órganos colegiados que por sí solos no generan honestidad y que, en muchos casos, terminan convertidos en círculos de complicidad donde las élites se reparten dinero y poder. Debemos exigir funcionarios decentes y éticos, que solos o acompañados actúen con rectitud y apego a la ley.

Acostumbrarse es la peor derrota: la normalización de la corrupción es su mejor blindaje. México necesita una clase política para la cual la honestidad y la rendición de cuentas sean práctica cotidiana: servidores públicos que expliquen cada peso gastado, abran sus contratos al escrutinio y entiendan el poder como encargo temporal, no como patrimonio familiar.

Necesitamos un país donde la honradez no se vea como ingenuidad, sino como valor; donde quien sirve con integridad sea reconocido y no ridiculizado y menos desdeñado. Pero también un país donde la indecencia política se rechace y se castigue: jurídicamente, con fiscalías autónomas, jueces independientes y sanciones que se cumplan sin importar apellido ni partido; y socialmente, con un voto informado que no premie al corrupto y una ciudadanía que le retire su aplauso y su silencio.

Este país no cambiará si los mexicanos no exigimos una mejor clase política. Y exigirla empieza por dejar de acostumbrarnos a la indecencia.

*Activista política