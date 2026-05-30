Activa Infonavit otro punto de venta de Viviendas para el Bienestar en Durango: ¿dónde se ubica?

A partir del 1 de junio quedará activo un nuevo punto de venta de Viviendas para el Bienestar en Durango, a donde pueden acudir trabajadores interesados en adquirir una vivienda a bajo costo.

El Infonavit informó que este nuevo punto de atención se ubicará en el municipio de Lerdo y brindará servicio a partir de este lunes.

El personal proporcionará información sobre las características de las viviendas y los requisitos para acceder a una. La atención se ofrecerá de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 19:00 horas, en el fraccionamiento Infonavit Palmares, ubicado en avenida Paseo del Tecnológico número 1435, colonia Francisco Javier Mina.

Con estos espacios, las y los trabajadores que cotizan en el Instituto podrán conocer las viviendas que forman parte de este programa y recibir orientación sobre el proceso para adquirirlas.

Entre los requisitos que se solicitan a los derechohabientes para acceder a este programa se encuentran contar con al menos seis meses de antigüedad en su empleo, percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no tener un crédito hipotecario vigente con el Instituto.

Otro requisito para los interesados es mantener actualizados sus datos personales en la página del Infonavit.

Además, en todos los Centros de Servicio del Instituto también es posible conocer la oferta de vivienda disponible en cada localidad.