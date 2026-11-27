Las bajas temperaturas que se están registrando en la capital de Durango han activado los recorridos preventivos de la Dirección Municipal de Protección Civil en diferentes zonas de la ciudad y comunidades rurales, principalmente para atender a personas en situación de calle.

El personal brinda cobijas y alimentos a las familias vulnerables, además de ayudar a identificar posibles situaciones de riesgo durante la temporada invernal.

El descenso de las temperaturas, que ha alcanzado hasta los 4 grados en algunas zonas de la capital, mantiene activas las acciones preventivas, entre ellas el traslado de personas a los albergues.

Son dos los albergues municipales que se encuentran activos para resguardar a las personas que lo requieran. Uno se ubica sobre la calle Dolores del Río y prolongación Gómez Palacio, mientras que el otro se encuentra en el fraccionamiento Acereros.

Gustavo Paredes Moreno, director de Protección Civil, indicó que también se mantiene una constante difusión de los avisos meteorológicos, así como de las recomendaciones preventivas a través de Ponte Alerta Durango, para que la ciudadanía tome precauciones.

Entre las principales recomendaciones que se hacen a la población está abrigarse con varias capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura.

En cuanto al cuidado de la salud, se pide prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Dentro de los hogares se recomienda revisar las instalaciones de gas, mantener una ventilación adecuada al utilizar calentadores y evitar el uso de anafres o braseros dentro de las viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.