Activan alerta de tsunami en México tras fuerte sismo de 7.4 registrado este 17 de julio

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) informó que tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado este viernes 17 de julio, se activó una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala.

La información difundida señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca , estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

Recomendaciones a la población

Mediante el comunicado de CAT-SEMAR se recomendó "mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos".

No hay reporte de personas fallecidas o daños graves

El sismo de magnitud 7.4 se registró en el estado de Chiapas, con epicentro en la Ciudad Hidalgo, cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

Se produjo a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según notificó el Servicio Sismológico Nacional.

En su cuenta de X, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó que se encuentra "activa" y en "constante monitoreo" sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

Personal de emergencias ya se encuentra desplegado en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal.