Activan búsqueda de adolescente reportada como extraviada en Caminos del Sol

Una adolescente de 15 años de edad fue reportada como extraviada durante la madrugada de este domingo, luego de salir de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Caminos del Sol y no regresar con su familia.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:00 horas a través del sistema de emergencias, donde familiares informaron que la menor, identificada con las iniciales AEPM, abandonó la vivienda tras una discusión y sin informar hacia dónde se dirigía.

De acuerdo con los datos proporcionados, la adolescente vestía pijama gris, chamarra negra y tenis negros con blanco. Además, se indicó que mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene cabello negro lacio hasta la cintura y un piercing en la lengua.

Tras recibir el reporte, las autoridades se comunicaron con los familiares, quienes señalaron que ya habían realizado una búsqueda por cuenta propia sin lograr localizarla.

Según la versión proporcionada por la madre, la menor salió del hogar luego de que se le llamara la atención por una situación ocurrida momentos antes , por lo que decidió retirarse molesta del domicilio.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente, mientras las autoridades iniciaron los protocolos de búsqueda e investigación para dar con su ubicación y garantizar su integridad.