Activan operativo especial de seguridad en límites de Durango

Un operativo especial de seguridad fue desplegado en la zona limítrofe de Durango con los estados de Zacatecas, Jalisco y Nayarit, con participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales de las cuatro entidades.

La estrategia contempla la instalación de una Base de Operaciones Interinstitucionales para mantener presencia permanente en esta región, particularmente en las comunidades indígenas ubicadas en la zona de convergencia de los cuatro estados. El despliegue comenzó en Durango con un convoy integrado por personal militar y de la Policía Estatal, al que se incorporará la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván Villarreal, explicó que el operativo deriva de una reunión de trabajo sostenida con el mando regional de la Defensa en Guadalajara, en la que participaron también los titulares de seguridad de Jalisco, Zacatecas y Nayarit.

En ese encuentro se analizaron distintos temas de seguridad, entre ellos las demandas planteadas por comunidades indígenas de la región.

En el caso de Durango, el despliegue tendrá como uno de sus principales puntos de atención el municipio de Mezquital, debido a su colindancia con las otras tres entidades.

Galván Villarreal señaló que cada estado realizará acciones similares dentro de su respectiva zona de influencia, con el objetivo de fortalecer la coordinación y ampliar la cobertura de seguridad en toda la región.