Activan plumas del estacionamiento de Walmart Felipe Pescador; realizan pruebas previo al cobro

Aunque la instalación de las plumas para el cobro del estacionamiento se realizó desde hace varios meses en la tienda Walmart de bulevar Felipe Pescador, fue hasta este 28 de junio que los equipos fueron activados para verificar su funcionamiento.

Una vez que comience el cobro, el estacionamiento deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango para centros comerciales y plazas, el cual contempla la primera hora gratuita para los clientes.

De acuerdo con los trabajadores que se encontraban en el lugar supervisando el funcionamiento del sistema, por el momento únicamente se realizan pruebas y dijeron desconocer la fecha en que iniciará el cobro.

En el sitio también se encuentra visible para los usuarios el reglamento del estacionamiento, donde se establece una tarifa de 20 pesos por la primera hora o fracción, 10 pesos por la segunda hora y un cobro de 80 pesos por boleto perdido.

Respecto a la hora gratuita, aunque sí está contemplada, se establece como requisito presentar el ticket de consumo del mismo día en alguno de los establecimientos como Walmart, Suburbia o Vips, además de acudir previamente al módulo de validación.

Asimismo, se especifican diversas condiciones del servicio que los usuarios deben leer antes de ingresar.

Verificaciones

Por su parte, la Dirección Municipal de Inspección había señalado que, en cuanto detectara el funcionamiento de las plumas y el inicio del cobro, acudiría a verificar que se cumpla con lo establecido en el reglamento.

Fue tras una reforma al Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango cuando se establecieron diversas medidas para mejorar el servicio a los usuarios, entre ellas ofrecer la primera hora gratuita.

Para evitar otorgar ese beneficio, algunos centros comerciales promovieron recursos legales y actualmente cuentan con un amparo.

Entre los establecimientos que cuentan con este recurso se encuentran Sam's Club de Felipe Pescador, Chedraui Francisco Villa y Plaza Punto Guadiana.

En el caso de Paseo Durango, sí se ofrece la primera hora gratuita; sin embargo, también es necesario que el usuario valide su boleto, lo que en algunos casos por el tiempo que pudiera generarles prefieren pagar todo.