A través del Protocolo Alba de la Fiscalía General del Estado de Durango, fue difundida la ficha de búsqueda de Isabel Anahí Segura Martínez, una mujer de 36 años de edad que fue vista por última vez en el fraccionamiento Real del Mezquital.

De acuerdo con la cédula de búsqueda, Isabel Anahí, con fecha de nacimiento del 8 de febrero de 1990, fue vista por última ocasión el pasado 25 de octubre; sin embargo, fue denunciada como desaparecida el 15 de noviembre.

Isabel Anahí es una mujer de una estatura de 1.73 metros, de complexión delgada, tez blanca, cabello corto, ondulado y color castaño claro, cara ovalada, ojos medianos y rasgados color café, nariz achatada, cejas arqueadas, orejas medianas y boca mediana con labios medianos.

La última vez que Isabel Anahí fue vista, vestía blusa negra de tirantes, pantalón de mezclilla negro y tenis rojos.

Se teme que la mujer pueda ser víctima de algún delito, por lo que piden a la ciudadanía comunicar cualquier información que ayude a dar con su paradero al número de emergencias 911, al 618-137-3641 o escribir al correo electrónico [email protected].