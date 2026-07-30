Activan Protocolo Alba para localizar a adolescente y su bebé desaparecidas en Nombre de Dios

A través de redes sociales se ha difundida las fichas de búsqueda de una adolescente y su bebé, quienes se encuentran desaparecidas desde cuatro días en Nombre de Dios, Durango.

Según la información compartida, la última vez que fueron vista fue el lunes 27 de julio de 2026, aunque no se especifica una zona en particular de ese municipio.

Fueron identificadas como Melanie Esmeralda Solorzano Martínez, de 16 años de edad, y Xeomara Zoé Solorzano Martínez, de 12 días de nacida.

La vestimenta de ambas se desconoce, sin embargo, sus famililares ha compartido algunas fotografías y sus características físicas para su localización:

Melanie mide 1.55 metros, es complexión delgada, tez morena clara, cabello mediano castaño oscuro y lacio, cara ovalada, ojos grandes color café, nariz recta, cejas semipobladas, boca grande y labios gruesos, orejas medianas. Sin señas particulares.

Xeomara es complexión delgada, mide 55 centímetros, tez blanca, cabello negro lacio y abundante, cara redonda, ojos grandes color café, nariz chata, labios delgados, orejas chicas y como seña particular cara rojiza.

Su familia se encuentra desesperada y piden a la ciudadanía que si saben algo de su paradero informen al número de emergencia 911 o al correo [email protected].