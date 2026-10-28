Activarán operativo de seguridad para evitar desorden en Halloween

El auge que ha tomado la celebración de Halloween se ha reflejado a nivel nacional y local. Sin embargo, algunas personas aprovechan esta festividad para realizar disturbios disfrazados de travesuras, por lo que las autoridades aplicarán un operativo para evitar el desorden en la ciudad.

Bonifacio Herrera Rivera, secretario del Gobierno Municipal, reconoció que en los últimos años se ha incrementado la realización de recorridos por las calles de manera desordenada.

“Para esto, la Dirección de Seguridad Pública ya tiene implementado un dispositivo, pero el principal dispositivo es que haya conciencia”, señaló.

Dijo que la sobreexposición en las redes sociales provoca que algunas personas pretendan convertirse en influencers mediante la realización de travesuras , lo que puede ocasionar que algunas zonas de la ciudad se conviertan en escenarios de desorden.

Destacó que muchas personas realizan actividades desde días previos a la noche de Halloween, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para evitar conductas que alteren el orden público.

“Yo quisiera aprovechar la presencia de los medios de comunicación para que pudieran ser ustedes portavoces de un atento llamado a quienes, de alguna forma, en ocasiones desordenadas, se manifiestan o hacen algunos actos en los días previos, como es el mercado Halloween”, expresó.

Agregó que las instituciones educativas, sociales, la sociedad organizada y las dependencias gubernamentales han promovido con éxito la celebración del Día de Muertos , por lo que llamó a continuar impulsando esta tradición.

El funcionario hizo hincapié en la importancia de promover las costumbres propias y evitar manifestaciones que puedan generar desorden.

En años anteriores se han implementado operativos durante la noche de Halloween para prevenir actos de vandalismo. Como resultado, se ha detenido a personas, incluso menores de edad que portaban distintos objetos, desde huevos hasta armas blancas, entre otros.