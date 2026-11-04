Activista de la comunidad LGBT solicita medidas de protección contra amenazas en Durango

Las amenazas y extorsiones en contra de activistas y personas de la comunidad LGBT reportan que se han incrementado en Durango, incluso de manera directa, a través de llamadas telefónicas y redes sociales.

Ante esta situación, el activista y director de Casa Arcoíris, Tadeo Campagne Escalante, informó que ha solicitado medidas de protección a través del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Apuntó que, pese a que anteriormente ha pasado por situaciones complicadas, ante el incremento de este tipo de llamadas y mensajes prefiere tomar precauciones.

“Es que vivimos, algunos activistas, con las amenazas, con las agresiones en redes sociales, con llamadas telefónicas de extorsión, con llamadas telefónicas de amenazas. Ha aumentado muchísimo, como nunca”, afirmó.

Explicó que ha recibido intentos de extorsión y amenazas de manera personal, así como en contra de Casa Arcoíris, situación que les preocupa, mientras que a nivel general, señaló que la comunidad LGBT atraviesa momentos muy complicados.

Indicó que tanto las amenazas como las extorsiones buscan obtener dinero a cambio de respetar la integridad de las personas, incluso otras situaciones absurdas.

Desconocen quién pudiera estar realizando este tipo de extorsiones y amenazas, pero las llamadas que han recibido son de personas con voz varonil desde diferentes números, algunos con lada de otras entidades, mientras que en redes sociales los mensajes llegan a través de cuentas falsas.

Campagne Escalante destacó que este tipo de situaciones no se deben normalizar y tampoco deberían estar sucediendo.

El activista declaró que se trata de un tema grave que afecta a una población particularmente vulnerable, por lo que también se ha hecho un llamado a las y los legisladores.