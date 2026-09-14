Actor de Netflix, Max y Disney+ invita a taller de entrenamiento actoral en Durango

Quienes buscan acercarse al mundo de la actuación para cine y televisión tendrán una nueva oportunidad en Durango, con la realización de un Taller de Entrenamiento Actoral que comenzará próximamente.

La capacitación será impartida por el actor Eduardo Humarán, presentado en la convocatoria como intérprete con experiencia en producciones de plataformas como Netflix, Max y Disney+. El proyecto está dirigido tanto a personas interesadas en comenzar su preparación como a quienes desean fortalecer sus herramientas frente a cámara.

¿Qué podrán aprender los participantes?

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el programa contempla técnicas de actuación para cine y televisión, además de trabajo de escenas ante cámara, desarrollo de personaje y emociones .

También se abordarán ejercicios de improvisación y presencia escénica, así como aspectos relacionados con la preparación profesional para la industria audiovisual, buscando que los asistentes conozcan de una manera práctica diferentes elementos que forman parte del trabajo de un actor.

Bajo la propuesta de “actúa, explora, crea y transforma”, el taller pretende ir más allá de ejercicios teóricos y permitir que los participantes desarrollen herramientas interpretativas a partir de la práctica.

¿Cuándo será el taller?

Las sesiones se realizarán los viernes, de 17:00 a 19:00 horas, en Durango, comenzando el 18 de septiembre. La convocatoria señala que el cupo será limitado, por lo que las personas interesadas deberán solicitar información previamente.

Para conocer costos, ubicación específica, proceso de inscripción y disponibilidad de lugares, los organizadores habilitaron el número de WhatsApp 618 229 8172.