Actor denuncia robo de su hogar en Durango; pide atrapar a ladrón para que ciudadanos vivan tranquilos

El actor y productor duranguense Ricardo Cárdenas denunció a través de redes sociales que su hogar fue blanco de ladrones, quienes ingresaron y hurtaron diversas pertenencias.

Reconocido por su amplia trayectoria en cine, teatro y comedia, Cárdenas posteó la madrugada de este viernes un video en el que expresó su molestia al llegar a su domicilio y encontrar que había sido allanado.

En la grabación, el actor aseguró que en ese momento eran las 3:20 de la madrugada y que acababa de llegar a su vivienda tras haber presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

"Llegué de trabajar con mi esposa y nos topamos con que se metieron a robar a mi casa. De cuatro a cinco denuncias que he hecho desde que vivo en Durango, vamos 5-0 a favor de los delincuentes", detalló.

Aunque no cuantificó el monto de lo robado, fue enfático al cuestionar la seguridad de los ciudadanos: "Uno trabaja muchos años para comprarse algunas pequeñas cosas, algunos bienes; pero hay algo que no se compra, ¿sí o no?, hay algo que no se compra fácilmente: la tranquilidad. Porque después de que entran a tu casa, cada ruido te despierta, cada sombra te preocupa y empiezas a preguntarte si estás seguro en tu propia casa"

"La seguridad no debería ser un privilegio para unos cuantos, debería ser una condición básica para vivir; un derecho perdido y ahora nulo para cualquier ciudadano. Yo no quiero que nada más atrapen al ladrón solamente porque me robó a mí, quiero que lo atrapen para que el siguiente mexicano, la siguiente persona, el vecino, mis hijos, mi madre, mis hermanos, mis amigos, la señora de la tienda o quien sea, pueda vivir tranquilo", demandó.

Asimismo, criticó que los hogares puedan tener cualquier sistema de seguridad excepto cámaras de videovigilancia, pues sostuvo que la autoridad las retira y, con ello, protege la integridad de los delincuentes.

Arremetió también contra los encargados de hacer las leyes y reglamentos: "A veces algunos diputados y regidores andan proponiendo cada tontería en vez de proponer penas ejemplares para que los delitos del fuero común no escalen a otros del fuero federal".