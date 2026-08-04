Actriz de 'Rosario Tijeras' es señalada de presunto vínculo con célula criminal; ¿de quién se trata?

Una reciente revelación del periodista Carlos Jiménez (C4) ha puesto en la mira a una de las actrices principales de la famosa serie mexicana "Rosario Tijeras", luego de que se le vinculara con una célula criminal.

De acuerdo con la información que se difundió, se encuentra bajo vigilancia de organismos federales, luego de que su esposo fuera detenido al ser señalado como líder de una estructura de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en varios estados de la república.

Incluso en este caso no solo estaría involucrada la actriz, sino otros familiares de Iker Andoni, su pareja.

La detención de Iker

Los hechos ocurrieron durante el inicio de esta semana, luego de que varios agentes irrumpieron en dos residencias en Valle de Bravo y Atizapán, así como las oficinas en Interlomas y un penthouse en Fuentes de las Lomas.

En el cateo fue posible asegurar las propiedades y los lujosos vehículos, así como la detención de Iker Andoni de Gandiaga, su hermano Iñaki y su cuñada Natalia, por presunta participación en la red criminal, según la información de Infobae.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala a él como el líder de una célula criminal que operó durante al menos dos años en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México.

Presuntamente, tenía empresas fachada para comercializar combustible extraído de manera ilícita de Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿Quién es la actriz involucrada?

Después de conocerse esta información, el periodista Carlos Jiménez reveló durante su programa 'C4 en alerta' que la actriz Monserrat Ramírez estaría bajo investigación.

La mexicana es reconocida por su papel como Isabela en la tercera temporada de "Rosario Tijeras", lo que le valió ser seguida por más personas.

Sin embargo, su carrera inició con proyectos más antiguos como "Los ricos también lloran" (2022) y "La hija pródiga" (2017), donde se consolidó como una de las jóvenes intérpretes de la televisión en México.

Debido a la situación que pasa su esposo, medios nacionales han reportado que la actriz borró sus redes sociales.