Actualidades finitas

Son frecuentes los alardes oficiales en la reducción de asesinatos o muertes en un periodo dado. Lo importante es el índice de mortandad en una región dada como medida más que la aritmética en el número de víctimas.

Hay relación entre el desarrollo completo de México y la actividad del crimen organizado. El índice socioeconómico se afecta por la actividad de las mafias.

Es el caso de México. No situaremos al país en la ruta del progreso mientras no logremos desterrar la actividad criminal del crimen organizado que ha infestado gran parte del territorio nacional.

Morena se ha dedicado a concentrar su poder en los tres poderes de la Federación, al igual que en todas las entidades oficiales. Al hacerlo, destruyó intencionadamente los equilibrios internos que aseguraban su funcionamiento correcto.

Desde el inicio de su gestión en 2018, el gobierno de Morena inauguró la práctica de la impunidad en la operación de las mafias, asegurando con ello, sustentar los programas sociales y demás dispendios en proyectos mal diseñados, mal concebidos y peor administrados.

Es el gobierno con sus desastrosas políticas de protección a los narcos, conforme a su firme compromiso de solidaridad con ellos, que hoy dominan al país donde se ha consolidado la maldad.

Todo comenzó con los famosos “abrazos no balazos”y mientras siga la política oficial de protección al crimen organizado y a los traficantes de drogas, seguirá cancelada toda posibilidad de desarrollo económico y social lo cual es deber de proporcionarla a todo gobierno. Hoy, por lo tanto, las cosas no son tan fáciles de resolver.

En cuanto a la operación de las mafias, el tráfico de drogas y de personas, incluso el secuestro de adolescentes para convertirlos en modernos jenízaros, es sólo parte de su funesta actividad que está exigiendo una acción internacional definitiva muy especialmente de la cooperación de nuestro socio norteamericano en el T-MEC. La única posibilidad de detener este desastre es la guerra total que no admite tregua alguna, junto con la aplicación del principio de la No Tolerancia.

Es ésta la medicina que la señora Presidente no se arriesga para aplicar porque su costo es demasiado alto ya que Morena saldría perdiendo. Sería traicionar el pacto básico con su antecesor que da base a la inmensa fortuna de miles de millones de dólares que tan útiles le son a Morena.

La red de control político que se extiende por todos los ámbitos nacionales que el gobierno ha labrado, destruyendo instituciones perfectamente arraigadas y cimentada su reputación, es la que operará con los cambios tramposos ya implementados por Morena, en las elecciones del 2027, para los cargos de elección popular.

Mientras la cabeza de gobierno no se decida a enfrentar el problema con la autoridad que tiene y ordene una acción total contra la delincuencia que tiene secuestrado a más de la mitad del territorio nacional, no habrá posibilidad alguna de liberar al país de la lamentable asfixia y aniquilación en que nos encontramos.

Lo que se requiere es romper con el esquema de poder corrompido que instauró AMLO. De la corrupción inveterada nació la atmósfera propia para ocupar las entrañas del tráfico de la muerte sin cura.

Las cosas en México no tienen un remedio fácil. Todos los días nos encontramos con nuevas muestras de la tendencia a la corrupción que anida entre nosotros y que brotan aristas a veces inesperadas como lo que ha surgido con el uso perverso y tramposo de la IA en instituciones de ganado prestigio como es nuestra UNAM. Esperemos que la solución del Rector abra el camino para arraigar el principio de honestidad y ética en nuestros estudiantes y futuros profesionistas.

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