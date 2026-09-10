Acuden a colonias y localidades duranguenses a brindar atención médica a las mascotas

En el municipio de Durango se están realizando jornadas con servicios de salud gratuitos, pero no solo para las familias; también incluyen a sus mascotas.

La atención para los animales de compañía está a cargo del personal del Centro de Atención Animal (CAAN), quienes llevan varios servicios hasta hogares de las colonias y localidades.

Entre los servicios para perros y gatos están la esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación y consulta médica.

La atención es parte del programa Salud en Casa, mediante el cual se lleva una jornada de servicios para acercar la atención a las familias vulnerables que lo requieren.

Durante la jornada se ofrecen consultas médicas, medicamento del cuadro básico, vacunación universal, nutrición infantil, orientación en nutrición y atención para la salud de las mujeres.

La Dirección de Salud Pública Municipal informó que los recorridos son permanentes por colonias, fraccionamientos y comunidades, y ya se han llevado a Río Dorado, Valle Verde, Villas del Guadiana, Luz y Esperanza, El Ciprés, Emiliano Zapata, Valentín Gómez Farías, colonia Hidalgo y Carmen y Anexos.

Los servicios médicos llegarán este viernes 11 de septiembre, a las 10:30 horas, a la localidad de San Isidro.

Los vecinos que busquen que estas jornadas lleguen a su comunidad deben hacer la solicitud directamente ante la Dirección de Salud, en calle Porras #201, de la colonia Fátima.