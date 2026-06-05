Acuerdo entre México y la UE favorecería exportación de nuez, carne y mezcal de Durango

El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea podría generar nuevas oportunidades de exportación para sectores productivos de Durango, particularmente en La Laguna, cuyos productos tendrían mayores facilidades para acceder al mercado europeo.

El diputado local de Morena, Alejandro Mata Valadez, afirmó que la actualización del acuerdo comercial impulsado por el Gobierno de México permitirá ampliar la presencia de productos mexicanos en una región conformada por 27 países y más de 450 millones de consumidores. Consideró que los beneficios podrían reflejarse tanto a nivel nacional como en entidades con vocación agropecuaria y exportadora como Durango.

Refirió que, de acuerdo con los alcances del acuerdo, cerca del 99 por ciento de los productos industriales y agroalimentarios mexicanos podrán ingresar a la Unión Europea con arancel cero, lo que mejorará las condiciones de competitividad para productores y empresarios nacionales.