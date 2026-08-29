Acuíferos de Durango, sobreexplotados; Conagua intensifica operativos contra extracción ilegal

La mayoría de los acuíferos de Durango están sobreexplotados y presentan déficit, mientras que son pocos los que todavía cuentan con disponibilidad de agua, situación que ha llevado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a reforzar las inspecciones contra la extracción ilegal del recurso.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua en Durango, señaló que el aprovechamiento ilícito del agua es uno de los principales problemas que se busca combatir mediante operativos coordinados con las oficinas centrales del organismo.

Advirtió que la extracción irregular no solo puede generar fuertes sanciones administrativas, sino que también puede constituir un delito, por lo que se pretende inhibir estas prácticas y obligar a quienes se encuentran en situación irregular a regularizar sus aprovechamientos.

Entre los casos detectados durante las inspecciones se encuentran algunos relacionados con minas, donde se ha identificado extracción de agua superficial de los ríos y aprovechamiento de agua subterránea.

También mencionó el caso de La Constancia, donde además del desvío de un arroyo para beneficiar a un hotel, se detectó un pozo clandestino propiedad del mismo particular.

“Eso es lo que se busca inhibir”, señaló el funcionario, al destacar que el objetivo de los operativos es evitar que continúe la extracción de agua al margen de la ley.

Delgado Gallegos hizo un llamado a quienes pretendan perforar nuevos pozos para que primero se acerquen a la Conagua y conozcan si existe disponibilidad de agua en la zona. En caso de que exista, explicó, el organismo puede autorizar el aprovechamiento correspondiente.

El problema, dijo, es que los recursos hídricos disponibles son limitados y no se puede permitir que algunas personas se apropien ilegalmente del agua mientras se pone en riesgo el abasto para las próximas generaciones y para proyectos que requieren de este recurso.

Respecto a las sanciones, explicó que existen criterios establecidos de acuerdo con la gravedad y reincidencia de cada caso. Las multas pueden alcanzar hasta cinco millones de pesos cuando existe reincidencia, además de que determinadas conductas pueden derivar en responsabilidades de carácter penal.

Por ello, insistió en la necesidad de que quienes mantienen títulos vencidos o algún otro tipo de irregularidad se acerquen a la autoridad para regularizar su situación.

Aclaró que la regularización no significa que una persona que actualmente extrae agua de manera ilegal pueda obtener automáticamente un título de concesión, pues primero debe existir disponibilidad del recurso y cumplirse con los requisitos establecidos por la autoridad.

El funcionario subrayó que el objetivo es ordenar el aprovechamiento del agua en Durango y evitar que la extracción ilegal comprometa todavía más los acuíferos que actualmente enfrentan condiciones de sobreexplotación.