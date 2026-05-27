Denuncian acoso y agresiones contra familia homoparental en localidad de Durango

Al menos desde hace tres años, Montserrat Martínez y su pareja han sido víctimas de diversas agresiones contra su integridad física y su patrimonio, realizadas presuntamente por personas que acuden a un negocio ubicado frente a su casa, en la localidad de Sebastián Lerdo de Tejada, Durango.

De acuerdo con su testimonio, las agresiones son verbales, físicas y de todo tipo contra su patrimonio, el cual ha sido vandalizado; sin embargo, asegura que todas están relacionadas con su orientación sexual.

“Todas las agresiones son: ‘mis vecinas las machorras’, ‘ya empezaron las machorras’ y ‘vayan y apedreen la casa de las machorras’, siempre haciendo hincapié en que somos una pareja o una familia homoparental”, afirmó Montserrat Martínez.

Explicó que es la encargada de un establecimiento con venta de alcohol que opera frente a su domicilio y algunos clientes quienes generan esta situación en su contra y generan disturbios en el lugar hasta altas horas de la noche.

“Nosotros somos una familia de dos mujeres que todos los días nos levantamos a trabajar (...) Mi hija va a clases, mi hija va a la escuela y, pues, yo creo que nadie quiere que sus hijos vivan esa situación”.

Escala la violencia

Aunque la problemática comenzó hace tres años, precisó que las agresiones más fuertes iniciaron a partir de diciembre de 2025.

“Les doy fechas claras porque de todo tengo evidencia, puedo sustentarlo. Cabe aclarar que todos estos actos son incitados por la persona que se encarga de atender este establecimiento. Estamos hablando de que alrededor de 60 personas están orinando en mis banquetas, en las paredes de mi casa, con música a alto volumen; me han quebrado las ventanas de mi casa porque derrapan vehículos”.

También señaló que, a través de redes sociales, la persona encargada del expendio incita a la gente a molestarlas o, de lo contrario, "no les venderá cerveza".

Fue el viernes 22 de mayo cuando un grupo de personas se subió a desmantelar y destruir las cámaras de seguridad que tienen en el domicilio.

“Los ataques son claramente por mi inconformidad con los disturbios porque, seamos honestos, a nadie le gustaría vivir una situación en la que no puedes dormir, en la que tu hija menor no puede dormir”.

“De todo lo que yo denuncio, tengo pruebas”, afirmó.

Las personas también dejan basura, provocan riñas, dejan botellas, vómito y orines, además de derrapan los vehículos, por lo que han tenido que sellar las ventanas con tablarroca, ya que los vidrios estaban rotos.

Autoridades no responden

Cuando todo comenzó, trataron de establecer un diálogo con las personas involucradas; sin embargo, no se logró, por lo que decidieron acudir al Juzgado Cívico para pedir apoyo. Aunque fueron atendidas amablemente, Montserrat comentó que no se obtuvo ningún respaldo ni se abrió un expediente sobre lo que estaba ocurriendo.

El acoso y la violencia continuaron, por lo que acudió en una segunda ocasión al Juzgado Cívico; sin embargo, se le comentó que, a pesar de haber presentado la queja, no sabían si iba a proceder.

“Es evidente que estamos dentro de una situación que no solo pone en riesgo mi patrimonio, mi casa y mis cámaras; es una situación que pone en riesgo la vida de mi hija, su integridad y, sobre todo, la integridad de mi familia”.

Las llamadas de apoyo para que retiren a las personas que generan disturbios en la vía pública también se han realizado al 911, pero tampoco han sido atendidas.

Pide a las autoridades que hagan su trabajo y eviten esos disturbios en la vía pública y en contra de su domicilio.