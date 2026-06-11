Acusan al hermano de Héctor Moreno de estafa millonaria con boletos del Mundial 2026

A unas horas del arranque del Mundial 2026, una nueva polémica golpeó a aficionados que buscaban cumplir el sueño de asistir al torneo, luego de que César Moreno, señalado como hermano del exfutbolista mexicano Héctor Moreno, fuera acusado públicamente de presuntamente vender boletos que nunca fueron entregados.

El caso fue expuesto en redes sociales por Sugey Valencia, una de las afectadas, quien aseguró que desde el año pasado varias personas entregaron dinero para adquirir entradas para la inauguración y otros partidos de la Copa del Mundo, pero los boletos no llegaron.

De acuerdo con su testimonio, el grupo de afectados habría realizado pagos con la promesa de recibir accesos para distintos encuentros del Mundial 2026. Sin embargo, a unos días —y en algunos casos a unas horas— de los partidos, las entradas seguían sin ser entregadas.

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Aficionados acusan pérdidas por vuelos y hospedaje

La afectada señaló que la situación no solo implica el dinero entregado por los boletos, sino también gastos adicionales en vuelos, hospedaje y reservaciones que ya no podrán recuperar.

Según lo expuesto por Sugey Valencia, alrededor de 50 personas estarían en una situación similar, por lo que el monto total del presunto fraude podría ascender a una cantidad millonaria.

En su denuncia pública, la mujer aclaró que el señalamiento no es contra Héctor Moreno, exseleccionado nacional, sino contra su hermano, César Moreno, quien presuntamente habría asegurado que tendría los boletos listos para los compradores.

Señalan que se mencionó a la FMF

Uno de los puntos que más llamó la atención en el testimonio fue que, según la afectada, días antes les habrían informado que la Federación Mexicana de Futbol ya había recibido el dinero, pero que supuestamente pedía el doble para poder entregar los accesos.

Hasta el momento, esa versión forma parte de los señalamientos realizados por los afectados y no ha sido confirmada públicamente por la FMF.

Tampoco se ha dado a conocer una postura pública de César Moreno, ni del exfutbolista Héctor Moreno, sobre las acusaciones difundidas en redes sociales y retomadas por distintos medios.

Ya no quieren boletos, piden reembolso

Sugey Valencia afirmó que, ante la falta de respuesta y la cercanía de los partidos, los afectados ya no buscan recibir los boletos, sino que se les devuelva el dinero entregado.

El caso se viralizó en medio de la alta demanda de entradas para el Mundial 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, y que ha generado un fuerte mercado de reventa y múltiples alertas por posibles fraudes.

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FIFA y autoridades alertan por reventa no oficial

La propia FIFA ha advertido que los boletos adquiridos fuera de sus canales oficiales se consideran entradas compradas por vías no oficiales, lo que implica riesgos como estafas, fraudes o boletos no válidos.

Autoridades y organismos de protección al consumidor también han llamado a evitar compras por redes sociales, grupos de mensajería o intermediarios no verificados, especialmente ante la cercanía de los partidos y la desesperación de algunos aficionados por conseguir entradas.

El caso de los boletos presuntamente vendidos por el hermano de Héctor Moreno se suma a las advertencias por fraudes relacionados con el Mundial 2026, en un contexto en el que la emoción por asistir al torneo ha sido aprovechada por supuestos vendedores para ofrecer accesos fuera de los canales oficiales.