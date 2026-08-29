Adán Jodorowsky es nombrado Productor del Año en los Beyond Music Awards 2026

La industria musical volvió a reconocer el trabajo detrás de los grandes discos. En esta ocasión, Adán Jodorowsky fue distinguido como Productor del Año en los Beyond Music Awards 2026 (BYMA), un reconocimiento que se suma a una trayectoria en la que ha destacado no solo como cantautor, sino también como una de las figuras creativas más activas en la producción musical en español.

El mexicano llega a este nuevo logro con una carrera respaldada por dos premios GRAMMY y tres Latin GRAMMY obtenidos por su trabajo como productor. A lo largo de los años, su nombre ha aparecido detrás de proyectos de artistas como Natalia Lafourcade, León Larregui, Bandalos Chinos, Daniela Spalla, Mon Laferte, Enrique Bunbury, Caloncho y El David Aguilar, entre otros.

UNA FIRMA DETRÁS DEL SONIDO

Más que limitarse al trabajo técnico de un estudio, Jodorowsky ha desarrollado una particular manera de entender la producción, acompañando a los artistas en la construcción de una identidad sonora que dialogue con la personalidad de cada proyecto. Su labor busca que la producción se convierta en una parte fundamental de la historia que cuenta cada álbum.

Esa búsqueda creativa tendrá próximamente un nuevo espacio de desarrollo con la construcción de un estudio y lugar de creación y producción, concebido para reunir a diferentes artistas y permitirles trabajar de manera colaborativa bajo la experiencia y visión del músico mexicano.

El reconocimiento de los Beyond Music Awards llega mientras Jodorowsky continúa ampliando su actividad como artista. Para octubre tiene programada una gira por México, mientras que en noviembre visitará ciudades que no formaron parte de su recorrido anterior, con lo que busca llevar su propuesta a nuevos públicos.