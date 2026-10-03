Adeudo de 420 pesos desata conflicto por acceso a colonia privada en Durango

Un conflicto por el acceso a una colonia privada generó la intervención de policías municipales, luego de que un vecino reclamara que el vigilante no le permitía ingresar con su vehículo debido a un adeudo en la cuota de vigilancia.

El hecho fue reportado por los vecinos alrededor de las 19:40 horas del viernes en la colonia Las Flores Sur. De acuerdo con las versiones en el lugar, el vecino no había cubierto una mensualidad de 420 pesos, por lo que su tarjeta de acceso había sido inhabilitada.

Para ingresar a su domicilio debía descender de su vehículo y presionar un botón que activa la pluma de acceso; sin embargo, se negó a hacerlo y pretendía que el vigilante levantara la barrera desde la caseta.

Los agentes que acudieron al lugar le indicaron que debía utilizar el mecanismo establecido para poder ingresar. Tras la llegada de los policías, el asunto no pasó a mayores.