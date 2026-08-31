Adiós a celulares en escuelas de Durango: ¿qué pasa si detectan alumnos con dispositivos en clases?

Durango se adelantó a la estrategia que ahora se impulsa a nivel nacional, al considerar que existe una tendencia internacional para limitar el uso de teléfonos, tabletas y otros dispositivos digitales entre estudiantes de educación básica.

¿Qué pasa si detectan alumnos con celulares en hora de clases?

Los alumnos que sean detectados utilizando un teléfono celular durante las clases deberán entregar el aparato y podrán recuperarlo hasta la hora de salida, como parte de las medidas que se aplican en Durango para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas de educación básica.

Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), señaló que esta medida se aplica en la entidad desde 2024 y consideró positivo que a nivel nacional se busque avanzar en la regulación del uso de celulares dentro de los planteles educativos.

Explicó que la medida es sencilla: si un estudiante llega a la escuela con un teléfono y se detecta que lo está utilizando durante las clases, el dispositivo es retirado y posteriormente se le entrega al alumno al finalizar la jornada escolar.

Recordó que hace algunos años los países desarrollados comenzaron a incorporar estos aparatos a las escuelas como herramientas educativas; sin embargo, actualmente varios de ellos están optando por retirarlos o establecer mayores restricciones.

Incluso, señaló que existen dos países europeos que analizan modificaciones a sus leyes para que el primer contacto de los jóvenes con un teléfono celular ocurra después de los 15 años.

El titular de la Secretaría de Educación hizo un llamado a los padres de familia para que participen en la regulación del uso de estos dispositivos y destacó que su involucramiento ha sido fundamental para mejorar los resultados académicos en Durango.

“Estamos contentos porque tres años de resultados académicos no se explican más que con la presencia de los padres de familia”, afirmó.

Añadió que el trabajo de los docentes, supervisores, jefes de sector y de toda la estructura educativa también ha permitido avanzar en los niveles de logro académico, por lo que aseguró que se mantendrá el esfuerzo para continuar mejorando el desempeño de los estudiantes.