¿Adiós a Concacaf? El respaldo de FMF a Infantino busca un pacto histórico con la Conmebol

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) provocó un fuerte cisma político en la región al desmarcarse de la postura oficial de la Concacaf y manifestar su respaldo público a Gianni Infantino para la presidencia de la FIFA. Mientras que entidades hermanas como U.S. Soccer, Canada Soccer y las uniones de Centroamérica y el Caribe hicieron frente común con la UEFA y la Confederación Asiática en oposición al dirigente suizo, la directiva mexicana optó por fijar un posicionamiento propio e independiente en el concierto internacional.

México buscaría un posible cambio de confederación

De acuerdo con la revelación del periodista Martín del Palacio en el podcast Desde el VAR, este inesperado respaldo político respondería a un pacto estratégico de enorme trascendencia deportiva e institucional. Infantino habría prometido facilitar el histórico traspaso de la FMF desde la Concacaf hacia la Conmebol, lo que permitiría a la Selección Mexicana disputar las eliminatorias sudamericanas y la Copa América, a cambio del voto favorable de México en el proceso electoral.

El trasfondo de esta maniobra se origina en el continuo deterioro de la relación entre la FMF y las autoridades de la Concacaf, donde las tensiones han alcanzado un punto de ruptura que dificulta la cooperación bilateral. La decisión de México de romper la unidad del bloque norteamericano puso en evidencia las profundas diferencias sobre la gestión de torneos y el reparto de esferas de influencia frente al panorama político del futbol mundial.

¿Es posible realizar esta mudanza?

Para ejecutar una transferencia de esta magnitud, el antecedente legal más claro en el futbol moderno data del año 2006, cuando Australia recibió el aval de la FIFA encabezada por Joseph Blatter para abandonar Oceanía e integrarse a la Confederación Asiática. Sin embargo, un cambio similar para México requeriría la aprobación de los comités ejecutivos y el cumplimiento de complejos marcos normativos y regulatorios internacionales.

No es tan fácil para las partes involucradas

El principal obstáculo en el camino es la previsible oposición frontal de la Concacaf, organismo que buscaría impedir a toda costa la partida de su mercado económicamente más rentable. Paralelamente, la mudanza a Sudamérica implicaría desafíos de logística severos, un incremento en el desgaste por trayectos de viaje y la reestructuración integral de acuerdos de patrocinios y derechos de transmisión vigentes.

Por el momento, la propuesta se mantiene en la categoría de rumor y negociación condicionada a la reelección de Infantino y al consenso entre federaciones. Aunque la FMF busca alternativas para elevar el nivel competitivo del balompié nacional, el desenlace dependerá de una compleja batalla política en la cúpula del deporte global.