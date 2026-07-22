Adiós a la Sra. Irene Ojeda de Benítez, ejemplo de entrega y vocación social

El día de hoy, a mediodía, se apagó una vida dedicada al altruismo, la cultura y la amistad. Derivado de complicaciones de salud, falleció la Sra. Irene Ojeda de Benítez, quien deja una huella imborrable en la sociedad duranguense y en la familia de esta casa editora, de la cual fue fiel lectora desde sus inicios.

Quienes compartieron camino con ella la recordarán siempre como una mujer amable, atenta, distinguida y profundamente servicial. La vida comunitaria y el servicio social fueron su gran pasión, una faceta que abrazó con alegría y a la que entregó su tiempo, energía y devoción a través de diversas agrupaciones y voluntariados.

Su vocación de liderazgo se hizo evidente desde sus años en el desaparecido Club Sertoma de Durango, donde su entrega la llevó a presidir la organización tanto a nivel local como nacional. Más tarde, en 1995, ingresó a las filas de la Mesa Redonda Panamericana de Durango por invitación de Cenorina C. de Galindo y Fanny T. de Llamas.

PILAR DEL PANAMERICANISMO EN DURANGO

En esta organización, la Sra. Irene se convirtió en una pieza clave durante casi tres décadas. Fue cuatro veces Directora de la Mesa Redonda local y Pro-Coordinadora de la Zona VIII de la Asociación Nacional. Además, por la entrañable relación que cultivó con los reporteros de la sección de Sociales, fungió durante un periodo como coordinadora de prensa de la misma asociación.Para ella, el panamericanismo era también un deleite del espíritu. Recordaba con especial cariño cómo cada sesión se transformaba en una travesía: "El encanto de ser parte de la Mesa Redonda eran los viajes imaginarios cada vez que se presentaba un país; nosotros ya disfrutamos como si hubiéramos viajado", solía decir con la calidez que la caracterizaba.

UN LEGADO DE AMISTAD Y AFECTO

Si algo definía a la Sra. Irene era su capacidad de cultivar afectos sinceros. La amistad era una palabra íntimamente ligada a su ser, reflejada en el inmenso círculo de amigas que la acompañó a lo largo de los años. Aunque en 2023 se retiró de la Mesa Redonda Panamericana, como ella misma expresó, "por cansancio de tantos años y por salud", su presencia y su legado de cooperación continuaron marcando a quienes la rodearon.

Acompañamos en su dolor y enviamos un abrazo fraterno a su esposo, Lic. Enrique Benítez Vargas, y a sus hijos: Luis Enrique, Milton, Tanya y Carlo Benítez Ojeda, deseándoles pronta resignación ante esta irreparable pérdida.

Descanse en paz.