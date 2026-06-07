¿Adiós al 'Tour Capibaras'? Chuy Lizárraga y 'El Coyote' pelean por presentaciones en EU

Una de las giras más populares del regional mexicano es "Tour de las Capibaras", el cual encabezan los reconocidos cantantes Chuy Lizárraga y José Ángel Ledezma "El Coyote", quienes ha logrado considerarlo como todo un éxito.

Sin embargo, este fin de semana una pelea entre ambos mantendría tambaleante la continuidad de este evento y sus presentaciones en las siguientes ciudades programadas para los conciertos.

La situación fue expuesta a través de un video en redes sociales, en donde Chuy exhibe al manager de "El Coyote" en pleno concierto en Estados Unidos, manifestando que es el culpable de que el cantante no haya podido viajar a ese país para realizar la presentación.

"Es con su representante, yo a mi compadre lo quiero un chingo, pero su representante es el que hizo esta m*m*da. La gente no se merece esto, Julio (Preciado) me vino a hacer el paro y no se merece esto. Tengo una semana peleando con representantes porque querían cancelar todo", dijo.

Además en el concierto "El Coyote" actuó de manera remota, lo que molestó a Lizárraga y Preciado , quien estaría ayudando en los conciertos que se desarrollan allá.

"Hay que salir como hombres a darle el pecho y no andar haciendo m*m*das desde allá. Yo tengo un chingo de tiempo buscándome la vida como puedo. La verdad no se vale, discúlpenme voy a seguir", agrega.

También, Julio Preciado expresó su descontento y rechazó que quiera buscar el lugar de José Ángel Ledezma.

"De todo corazón yo lo hice por ti y porque mi compadre Coyote anunció que yo le iba a hacer el favor. Yo no vine a quitarle el favor a nadie, él lo aceptó. Pero que me mienten la madre cantando mi compadre Coyote, digo chinguen a su madre los dos, a causa de este viejo pendejo que se llama Jesús Tirado, pero por mí que vaya y ch**** a su madre", agregó.

El show continuó, sin embargo, horas después "El Coyote" reaccionó a las declaraciones, asegurando que "no es de amigos" lo que hizo Lizárraga y que quedaba en él si seguirán trabajando.

"Si quieren seguir trabajando (Chuy y Julio), le puede poner Viruta y Capulina, o como se quieran poner, pero 'Chapibaras' es Chuy Lizárraga y El Coyote", manifestó.

Respecto a lo que dijeron de "hacerle un favor", aseguró que no es así pues Julio Preciado le estaría cobrando por presentarse por él.

" Usted (Julio) me está cobrando 60 mil dólares por cada evento que usted va a cantar en Estados Unidos en lo que yo arreglo mi visa, y otra cosa, usted cobra 30 mil dólares, se está aprovechando de la situación y eso no es ser amigos, y no tengo nada que agradecer", añadió.

Además, dijo que Lizárraga nunca le dijo que sería Preciado quien tomaría su lugar, por lo que él habría decidido solo ese cambio.

"El Coyote" dijo que mientras esperaba su turno para cantar, sus músicos estaban jugueteando, los separó y uno de ellos le dijo una broma pesada, por lo que él les respondió que "chin**** a su madre los dos", esto habría derivado en que tanto Chuy como Julio malinterpretaron la situación.

"Jamás le mente la madre compadre (Julio) y tampoco a mi compadre Chuy. La amistad que le he brindado es de corazón. Exijo respeto para el público, para Don Chuy Tirado y para todo mi equipo de trabajo que trabajó igual de fuerte que el de usted. Ojalá recapacite", agregó.

La situación ha derivado en un debate en redes sociales, aunque la mayoría le ha dado la razón a "El Coyote". Hasta el momento no hay un comunicado oficial sobre si seguirán la gira juntos o si el conflicto se solucionó.