¿Adiós frío? Esta es la temperatura máxima que tendrá Durango HOY 1 de noviembre | Pronóstico

Las lluvias en México han cesado en varias regiones del país, sin embargo, las condiciones climáticas seguirán cambiando durante este domingo 1 de noviembre, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

Según el informe, el frente frío número 4 ingresará este domingo 1 de noviembre al noroeste de México, donde, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, generará lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento en zonas del noroeste y norte del país.

Estas precipitaciones se darán específicamente en zonas de Baja California. Además, se prevé un descenso en las temperaturas diurnas de esa entidad.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste , incluida la península de Yucatán.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del país mantendrá condiciones estables y baja probabilidad de lluvia en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Este domingo 1 de noviembre Durango prevé una baja probabilidad de precipitaciones en todo el estado, esto luego de que en días pasados ​​habían sido muy lluviosos en casi todas las regiones.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local se esperan condiciones mayormente estables para este día, por la mañana se tuvieron mínimas de entre 11 y 12 grados Celsius, sin embargo, cerca del mediodía comenzará a sentirse muy cálido llegando hasta temperaturas de 30 a 31.

No obstante, el viento también tendrá presencia en la mayor parte del estado, aunque no será de gran relevancia, pues se esperan rachas máximas suaves de entre 10 y 20 kilómetros por hora.