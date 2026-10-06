'Adiós Lio', fanáticos argentinos despiden a Messi en su último juego de selección

Lionel Messi puso punto final a una de las etapas más importantes en la historia de la Selección Argentina.

El astro disputó este martes su último partido con la Albiceleste en el Estadio Monumental, donde Argentina derrotó 3-0 a Benín en un amistoso marcado por los homenajes y la emoción.Messi no se fue sin dejar su sello.

El capitán argentino consiguió uno de los goles del encuentro desde el punto penal y además participó directamente en las otras dos anotaciones con asistencias para Nicolás Otamendi y Nico Paz. De esta forma, cerró su etapa internacional siendo nuevamente protagonista dentro del terreno de juego.

FOTO: EFE

El Monumental se rindió ante el ‘10’

Desde antes del silbatazo inicial, el ambiente estuvo dedicado completamente al histórico futbolista. Messi ingresó al terreno acompañado por sus hijos, mientras una enorme camiseta con el número 10 y la palabra “Gracias” formó parte de los reconocimientos preparados para su despedida. Figuras como Ángel Di María y Sergio Agüero también estuvieron presentes.

Uno de los momentos más emotivos llegó al minuto 10, cuando el encuentro fue detenido para que todo el estadio ovacionara al argentino. Messi respondió agradeciendo a los aficionados desde el campo en medio de una noche cargada de lágrimas y recuerdos.

FOTO: EFE

El cierre 21 años en selección

Más allá del resultado, la noche quedó marcada por el reconocimiento a una trayectoria que transformó la historia reciente de la Selección Argentina . Messi se despidió frente a su gente con una actuación a la altura de la ocasión y con el Monumental convertido en escenario de un homenaje que reunió distintas generaciones de aficionados.

Con su salida, Argentina cierra definitivamente una era encabezada por uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. El reto ahora será comenzar una nueva etapa sin su máximo referente, mientras el legado del número 10 permanecerá ligado a los mayores éxitos de la Albiceleste.