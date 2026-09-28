¿Adiós lluvias? Durango prevé tarde calurosa este lunes; así el pronóstico de HOY 28 de septiembre

El huracán Polo continúa sobre el territorio mexicano dejando varios estados en alerta por la caída de lluvias y fuertes vientos, situación que no cambiaría este lunes 28 de septiembre. ¿Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)?

Pronóstico general

Durante el transcurso del día, se prevé que este fenómeno toque tierra en la porción central de Baja California Sur. Su circulación, en interacción con el monzón mexicano sobre el noroeste del país, generará lluvias puntuales torrenciales en el centro de Baja California Sur y en la costa y sur de Sonora.

También se esperan lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa, norte y oeste de Chihuahua, así como en el noroeste de Durango. Baja California, en sus zonas centro y sur, y el sur de Nayarit tendrán lluvias fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas de fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Por otra parte, la circulación de la tormenta tropical Rachel favorecerá lluvias puntuales intensas en el sureste , además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de ambas entidades.

En el centro, sur y sureste del país, los canales de baja presión, la inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán provocarán lluvias puntuales intensas en el norte, centro y este de Chiapas. Además, se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio nacional, así como en la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto Durango, este lunes se prevén lluvias moderadas a fuertes en la sierra y el norte del estado, mientras que en la capital del estado se pronostica lluvia moderada.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local en el resto de la entidad podrían registrarse lluvias ligeras y aisladas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Aunque la ciudad amaneció con temperaturas de entres 16 y 17 grados Celsius, para el mediodía y tarde se espera un ambiente más caluroso, presentándose máximas de entre 32 y 33.

El viento también estará presente durante gran parte del día, por lo que se esperan rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora. Ante esto, recomiendan a la población extrema precauciones.