Un adolescente terminó hospitalizado tras sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de un patín eléctrico por calles de la colonia Chapala, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

El lesionado, de 15 años de edad y cuya identidad permanece reservada, ingresó a las instalaciones de la Clínica número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Durango, el accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del pasado domingo 22 de noviembre.

El adolescente se desplazaba a bordo de un patinete eléctrico, también conocido como scooter, cuando perdió el control de la unidad y cayó al pavimento, golpeándose la cabeza.

A consecuencia de la caída, el menor fue trasladado al mencionado establecimiento hospitalario, donde el personal médico lo diagnosticó con traumatismo craneoencefálico.