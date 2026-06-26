Adolescente con crisis emocional fue auxiliado en el Centro de Durango

Un adolescente fue localizado sano y salvo por elementos de la Policía Estatal luego de que sus amigos solicitaran apoyo para encontrarlo, al temer por su integridad debido a una crisis emocional que atravesaba.

El hecho ocurrió en el Centro Histórico de la ciudad de Durango, cuando dos jóvenes se acercaron a los agentes estatales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia para reportar la situación.

Los muchachos explicaron que minutos antes habían mantenido comunicación telefónica con su amigo, quien les manifestó que enfrentaba problemas personales y que se encontraba alterado emocionalmente, además de expresar ideas relacionadas con hacerse daño.

De acuerdo con el reporte, el joven les indicó que estaba en las inmediaciones del Corredor Constitución; sin embargo, cuando acudieron al lugar, ya no lograron encontrarlo y también perdieron contacto con él.

Ante la posibilidad de que se encontrara en una situación de riesgo, los elementos de la Policía Estatal iniciaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad para tratar de ubicarlo lo antes posible.

Tras varios recorridos y en coordinación con personal especializado del Programa Línea Amarilla, el adolescente fue localizado en la Plaza Jardín Hidalgo, donde se encontraba solo.

Los agentes y especialistas entablaron diálogo con el menor para brindarle contención emocional, logrando tranquilizarlo y conocer que actualmente recibe atención psiquiátrica, pero que había sufrido una recaída derivada de conflictos familiares y sentimentales.

Posteriormente fueron contactados sus padres, quienes acudieron al lugar para reunirse con él. Luego de recibir orientación y apoyo psicológico, el adolescente quedó bajo el resguardo de su familia, con el compromiso de continuar con el tratamiento correspondiente.