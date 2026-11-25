Un adolescente que contaba con una ficha de búsqueda en el municipio de Lerdo regresó por sus propios medios a su domicilio, luego de permanecer fuera de casa por decisión propia.

El menor, de iniciales A.J.F.R., de 17 años de edad, había sido reportado como desaparecido por su madre ante las autoridades de la Vicefiscalía de la Región Laguna.

La denuncia dio origen a una investigación por el delito de desaparición de persona culposa sin violencia, con la finalidad de establecer su paradero.

De acuerdo con la información de las autoridades, el adolescente regresó aproximadamente a las 13:00 horas del lunes 23 de noviembre a su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Flor del Desierto.

El menor manifestó que había salido de su domicilio debido a diferencias familiares y que durante su ausencia permaneció en el mismo fraccionamiento, donde incluso llegó a dormir en la vía pública.

Tras enterarse de que era buscado, decidió regresar a su casa y posteriormente se presentó ante las autoridades de la Vicefiscalía en Lerdo, donde se realizaron las diligencias correspondientes a su localización.