Una adolescente de apenas 12 años de edad, con un embarazo de 28 semanas de gestación, tuvo que ser hospitalizada en el Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de presentar fuertes dolores abdominales y detectársele un cuadro de anemia severa que hizo necesaria una transfusión sanguínea .

El ingreso ocurrió durante la tarde del sábado 21 de noviembre, después de que la madre de la menor la trasladara desde su domicilio, en el fraccionamiento Puerta de San Ignacio, hasta el nosocomio antes mencionado, debido a que aproximadamente a las 15:00 horas comenzó a presentar molestias intensas en el abdomen.

La paciente, identificada con las iniciales SISDL, fue recibida en el área de Tococirugía alrededor de las 16:30 horas, donde personal médico comenzó a realizarle estudios para conocer su estado de salud y verificar las condiciones del embarazo.

Tras practicarle un ultrasonido y otros análisis, los médicos determinaron que presentaba anemia severa e infección en las vías urinarias , aunque informaron a su madre que el bebé se encontraba en buenas condiciones de salud.

Debido a los resultados, se estableció la necesidad de administrarle una unidad de sangre y mantenerla hospitalizada bajo vigilancia médica, con la finalidad de atender las complicaciones detectadas y dar seguimiento a su embarazo.

Durante las entrevistas realizadas, la madre señaló que el padre del bebé es un adolescente de 15 años , identificado con las iniciales BAJR, quien mantiene una relación de noviazgo con su hija desde hace aproximadamente ocho meses. Agregó que ambas familias conocen la situación y han brindado apoyo a la menor.

El caso fue conocido por personal de la Policía Investigadora de Delitos a raíz del ingreso hospitalario.