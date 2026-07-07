Adolescente de 12 años muere mientras estaba celebrando su graduación de sexto grado

Un momento que para muchas familias es importante, se convirtió en una tragedia luego de que uno de sus integrantes murió durante la fiesta de su graduación.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 6 de julio, cuando un adolescente de 12 años, identificado como Brando, se encontraba junto con sus compañeros celebrando su salida de sexto grado en un salón de eventos.

Según la información, todos los graduados se fueron hacia la alberca del lugar y estaba jugando, hasta que alguien les avisó que el menor había sido rescatado del agua pero se encontraba incosciente.

De inmediato sus padres lo trasladaron de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, donde fue atendido por el personal.

Sin embargo, pese al esfuerzo médico no fue posible salvarlo, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa su deceso.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de su deceso , esperando que en próximas horas se de mayor información al respecto.

La situación ha genera gran consternación en la comunidad estudiantil, pues el menor era muy querido por ellos.