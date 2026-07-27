Adolescente de 13 años da a luz en Durango; investigan a presunto padre de 27 años

Una adolescente ingresó la mañana de este domingo al Hospital Materno Infantil de Durango, donde recibió atención médica luego de presentar un parto fortuito. El caso fue notificado a las autoridades correspondientes para el seguimiento legal y de protección que establece la ley.

El reporte fue realizado alrededor de las 09:45 horas por personal del nosocomio. La menor fue identificada con las iniciales M.M.G., de 13 años de edad, quien llegó al hospital por sus propios medios procedente del municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente ingresó en trabajo de parto y fue atendida de inmediato por el personal médico, que brindó la asistencia necesaria para el nacimiento del bebé.

En el reporte también se hizo constar que el presunto padre del recién nacido tiene 27 años de edad, situación que deberá ser investigada por las autoridades competentes conforme a los protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes.

Tras el aviso emitido por el hospital, las instancias correspondientes tomaron conocimiento del caso para integrar las diligencias necesarias y determinar las circunstancias en que ocurrió el embarazo, además de garantizar la atención y protección tanto de la menor como del recién nacido.

La Fiscalía General del Estado de Durango y las autoridades especializadas serán las encargadas de dar seguimiento a las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, el deslinde de responsabilidades.